Липецкий футбольный клуб «Металлург» прошёл окончательное лицензирование для участия в первенстве Футбольной Национальной лиги сезона 2021/2022. Сталеварам разрешили принимать своих соперников не в подмосковных Химках, а на родном стадионе. Экспертная комиссия ФНЛ рассмотрела вопрос соответствия липецкого клуба критериям Лиги и сделала заключение, что наша арена теперь соответствует всем требованиям Футбольной Национальной лиги.

Несмотря на то, что несколько лет назад стадион пережил обширную реконструкцию, для получения лицензии в 2021 году пришлось провести дополнительные работы в связи с изменением стандартов Лиги, принятых в 2021 году. Для выполнения этих целей глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов распорядился выделить из областного бюджета 16,5 млн рублей. «В короткие сроки было сделано всё необходимое, чтобы наша команда могла играть на своём поле, а у болельщиков была возможность поддержать липецких футболистов», – отмечает глава региона.

На стадионе увеличена мощность освещения, появилась система контроля и учёта доступа, которая позволяет считывать штрих-коды с билетов и делает проход болельщиков на стадион быстрым и комфортным. Также оборудована отдельная комната для физиотерапевта в подтрибунном помещении, установлены камеры хранения перед входами, организованы площадки для основного ТВ-вещателя.

Первую игру на родном поле «Металлург» провёл 8 августа. Липецкий клуб встретился в волгоградским «Ротором». Сталевары уступили с минимальным счётом – 0:1. Сейчас «Металлург» занимает 15-ю место в турнирной таблице ФНЛ.