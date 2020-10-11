Липецкий “Металлург” разгромил “Химки-М” 4:0

Липецкий “Металлург” в рамках 10-го тура первенства ПФЛ переиграл на своем поле “Химки-М”.

Счет в этой встрече открыл Илья Глебов на 9-й минуте, на пару с Александром Кутьиным воспользовавшись неразберихой в рядах обороны соперника после дальнего заброса мяча в штрафную. Илье в данном эпизоде оставалось только покатить мяч в пустые ворота, с чем он прекрасно справился.

На 21-й минуте липчане удвоили преимущество. Андрей Овчинников разыграл с Александром Викторовым стеночку в чужой штрафной, а затем идеальной по точности передачей нашел Илью Глебова, который головой отправил мяч в сетку с линии вратарской.

Спустя 5 минут после перерыва “Металлург” забил третий гол. Владлен Бабаев, будто не замечая соперников, пробежал почти полполя и точно пробил в дальний угол.

На 74-й минуте счет в матче стал 4:0. Отличился Сергей Чернышов, заменивший на поле Андрея Овчинникова. Он впервые в этом матче повстречался с мячом, зато как эффектно! Убрал на замахе соперника и точно ударил с линии штрафной в угол ворот.

В итоге – уверенная победа “Металлурга”, которому в следующем туре, через неделю, предстоит дальний выезд – в Южно-Сахалинск.