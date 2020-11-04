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Липецкий “Металлург” вышел на первое место после победы над “Авангардом” из Курска

56 минут назад
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Липецкий “Металлург” в рамках 14-го тура ПФЛ обыграл на своем поле “Авангард” (Курск).

Победу липчанам принес единственный забитый в этом матче гол, который записал на свой счет Андрей Овчинников. В начале второго тайма он неотразимым ударом со штрафного поразил угол ворот.

1:0 – победа с минимальным преимуществом, которая позволила по итогам тура выйти липецкой команде на первое место в турнирной таблице. Хотелось бы увидеть такой расклад по итогам сезона.

Следующий матч “Металлург” проводит на выезде в это воскресенье, 8 ноября, против “Калуги”.

Видео: ФК “Металлург”.

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