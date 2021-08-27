Липецкий футбольный клуб «Металлург» порадовал болельщиков победой в стартовом матче Кубка России. Наша команда в Ижевске обыграла местный «Зенит» со чётом 2:1 и вышла на первое место в группе.

Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала «Металлург» реализовал пенальти, а на 65-й минуте быстрая комбинация, разыгранная сталеварами завершилась попаданием в ворота. Ижевская команда забила гол престижа в добавленные минуты.

Сейчас «Металлург» лидирует в группе 10. В этой роли наша команда будет оставаться как минимум до 22 сентября, когда «Зенит» примет третьего участника группы – ЦСКА. Заключительный матч мини-турнира, в котором липчане встретятся с армейцами, намечен на 27 или 28 октября.