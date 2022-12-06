Подведены итоги конкурса художественных фотографий «Профессии будущего» федерального проекта «Профессионалитет», в котором приняли участие и представители Липецкой области. Работа «Стражи металлургической галактики» Липецкого металлургического колледжа признана лучшей.

Основная задача конкурса – показать ребят на практических занятиях. На фото студентка колледжа Анна Зюбан, она будущий лаборант химического анализа. Всего в конкурсе было зарегистрировано более 170 заявок, лучшими оказались только 12. Фотографии победителей будут размещены на сувенирных календарях «Профессионалитета» 2023 года.

В этом году по образовательным программам «Профессионалитета» обучаются 650 первокурсников Липецкой области. Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий подключится к федеральному проекту в следующем году. «Рабочие специальности в нашем регионе очень востребованы и, что важно, предприятия предлагают хорошую оплату труда. Мы работаем с колледжами и техникумами по изменению подхода к образованию. Готовить нужно востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» станет еще одним шагом к поставленной цели. В перспективе это будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.