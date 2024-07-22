Липецкий металлургический колледж приглашает родителей абитуриентов на экскурсии «ПроВЕРЬ!», которые позволят познакомиться с учебными площадками образовательного кластера, созданного по федеральному проекту «Профессионалитет». В рамках него колледж оборудовал 14 образовательно-производственных пространств, включая мастерские по металлургии, черным металлам, обработке металлов. Гости смогут познакомиться с уникальными условиями обучения, где студенты осваивают теорию и практику.

Как уточнили в колледже, благодаря новым образовательно-производственным пространствам, металлургический кластер готовит кадры, соответствующие требованиям современной экономики. Молодые специалисты готовы к работе на предприятиях-партнерах.

«Программа «Профессионалитет» набирает популярность. Ее очень ценят студенты, которые спокойны за то, что без проблем смогут трудоустроиться на хорошую работу с хорошей зарплатой. Приветствуют проект и предприятия, которые хоть и не в момент, а в течение нескольких лет, но смогут решить все кадровые вопросы и выстроить удобную кадровую стратегию на будущее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.