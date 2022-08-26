Арт-объект в фирменном стиле федерального проекта «Профессионалитет» создан на одной из стен Липецкого металлургического колледжа. Образовательная организация вошла в пятерку средних профессиональных учреждений России, где фасады зданий заиграют новыми красками и смыслами.

Специальная подготовка фасада, более 80 литров фасадной краски и аэрозольные материалы: художник АНО «Национальные приоритеты» Иван Гавриков с ювелирной точностью нанес рисунок с изображением профессий будущего. Образы рабочих олицетворяют металлурга, использующего в работе высокие технологии, и лаборанта-химика.

В этом году на обучение по образовательным программам «Профессионалитет» зарегистрирован самый большой конкурс. Так, на место по специальности «Металлургия черных металлов» претендовало четыре человека. Кроме того, в фокусе внимания поступающих – профессии электрика и механика, сообщили в управлении образования и науки региона.

Липецкий металлургический колледж в числе 70 профессиональных образовательных организаций России получил субсидию для создания образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности региона. С первого курса студенты станут частью корпоративной культуры ПАО «НЛМК», где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов. Учиться на новом оборудовании смогут и студенты Липецкого политехнического техникума, Грязинского технического колледжа. В этом году в кластере «Профессионалитета» – 650 первокурсников.