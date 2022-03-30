Липецкий металлургический колледж оказался в числе лучших 70 учебных заведений России, на базе которых будут созданы образовательные кластеры. Липецкая область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для развития образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Заявки на участие подали 54 субъекта Российской Федерации. В приоритете оказались несколько направлений: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, легкая, химическая, фармацевтическая промышленность, горнодобывающая, лесная, нефтегазовая отрасли экономики, авиа- и судостроение, IT-сфера.

Главной особенностью проекта Липецкого металлургического колледжа стали гарантии НЛМК в трудоустройстве выпускников, помощь в обновлении мастерских, поддержка преподавателей и студентов. В ближайшее время учебное заведение получит федеральную субсидию для создания образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности региона. Для работы будет закуплено необходимое оборудование для укрепления материально-технической базы. При помощи современных технологий продолжится подготовка кадров для металлургического комбината. Студенты после завершения обучения смогут оперативно включиться в работу высокотехнологичного производства. Кроме этого, участниками центра станут Липецкий политехнический техникум и Грязинский технический колледж.

В этом году 16 апреля в образовательно-производственном центре Липецкого металлургического колледжа состоится Единый день открытых дверей для будущих поступающих. По образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет» будут обучаться 150 тысяч человек в России, в Липецкой области – свыше 700 молодых людей. Педагоги пройдут специальное обучение, получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

«Эта экспериментальная программа поможет молодым людям быстрее освоиться в металлургической отрасли, стать востребованными специалистами. В условиях импортозамещения, профессионалы сегодня как никогда востребованы на наших предприятиях», — отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.