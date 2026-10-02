Липецкий молочный экспорт вырос в 75 раз

Липецкие производители молочной продукции демонстрируют впечатляющие результаты, значительно увеличив объемы экспорта за девять месяцев текущего года. На зарубежные рынки было отправлено более 75 тонн молока, сливок, творога, сыра и кисломолочной продукции. Это существенный скачок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за тот же срок было экспортировано всего 400 кг молочной продукции.

Эти цифры свидетельствуют о поступательном развитии агропромышленного комплекса региона. Благодаря постоянному совершенствованию производственных процессов, расширению ассортимента и активному поиску новых рынков сбыта липецкие сельхозпредприятия добились рекордных показателей. Для сравнения: за весь 2025 год общий объем экспорта молочной продукции едва превышал 1 тонну, а максимальный годовой показатель с 2021 года не доходил и до 8 тонн. Министр сельского хозяйства ЛО Екатерина Маркова отметила, что новые достижения подчеркивают высокий экспортный потенциал липецкой молочной промышленности.

«Липецкое молоко теперь еще чаще появляется на столах за рубежом. Это наш ответ на вызовы времени и доказательство того, что наши производители способны конкурировать на мировом уровне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.