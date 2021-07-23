Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства в 2021 году получил субсидию из средств регионального бюджета в объеме 47 млн рублей на предоставление льготных займов бизнесу и самозанятым гражданам, а также докапитализировался на 61 млн рублей в целях предоставления поручительств по банковским кредитам/гарантиям. Это значит, что число предпринимателей, которые могут воспользоваться финансовой поддержкой, увеличится, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.

Базовые займы фонда:

займ Старт – на цели, предусмотренные инвестиционным планом, для начинающих предпринимателей, чья деятельность осуществляется до 12 месяцев,

займ Оборотный – на пополнение оборотных средств,

займ Инвестиционный – на реализацию инвестиционных проектов для развития предпринимательской деятельности,

займ Самозанятый – для самозанятых граждан,

займ Антикризисная поддержка – для бизнеса, пострадавшего в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,

займ Франшиза – на реализацию инвестиционного проекта, связанного с приобретением франшизы,

займ Альтернатива – на рефинансирование кредитов, займов, договоров лизинга, направленных на развитие предпринимательской деятельности,

займ Кредитный – выдается сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 1-2 уровня на пополнение Фонда финансовой взаимопомощи.

Для более крупных проектов фонд предлагает инструмент финансирования в виде предоставления поручительств по банковским кредитам. Фонд может выступить поручителем при получении кредита в коммерческом банке, если бизнесу не хватает собственного залогового обеспечения для получения нужной суммы в банке. Максимальный размер поручительства по одному кредиту – 25 млн рублей; максимальный размер поручительства по нескольким кредитам – 43,2 млн рублей; размер вознаграждения за поручительство – от 0,5% годовых от суммы поручительства. Чтобы воспользоваться поручительством фонда необходимо обратиться за кредитом в один из банков партнеров фонда; иметь обеспечение в размере не менее 30% от суммы получаемого кредита; на оставшуюся часть фонд предоставит поручительство. Обратиться в Липецкий областной фонд поддержки МСП можно по телефонам +7(4742)55-12-95 и +7(920)510-80-10.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов. «В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации – и в разных сферах: производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и кооперации. При этом объем бюджетного финансирования ежегодно увеличивается», – подчеркивает Игорь Артамонов.