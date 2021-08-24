Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства в 2020 году ввел займ «Антикризисная поддержка» для бизнеса, который понес убытки от ограничительных мер в пандемию коронавируса. В 2021-м фонд продолжает выдачу займа пострадавшим от ограничений предпринимателям.

Займ можно получить в размере до 1 млн рублей и сроком на 24 месяца. Процентная ставка за первые шесть месяцев пользования займом составляет 0,1% годовых, начиная с седьмого месяца – от 3,25 до 6,5% годовых. Подробная информация представлена на сайте Липецкого областного фонда поддержки предпринимательства.

«Малый и средний бизнес имеет огромный потенциал развития. С помощью государственной поддержки, которую мы оказываем на каждом этапе реализации проектов, предприниматели смогут выйти на более высокий уровень», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.