Липецкий областной клинический центр в этом году отмечает 70-летие. Свой юбилей ведущее медучреждение региона отметило Межрегиональной научно-практической конференцией «Липецкий областной клинический центр – связь традиций и инноваций», которая прошла 15 мая в Областном центре культуры, народного творчества и кино и собрала более ста врачей и организаторов здравоохранения.

«О работе этого медучреждения лучше всего говорит множество положительных отзывов от пациентов. При этом мы видим, что клинический центр меняется, становится лучше. За три года объем высокотехнологичной помощи, оказанной здесь, увеличился в 3,5 раза. За этими цифрами стоят врачи, средний медперсонал, кому сегодня мы можем сказать спасибо. Как положено настоящим профессионалам, даже свой праздник они посвящают работе. Конференция – это возможность узнать что-то новое, обменяться опытом с коллегами из других регионов и со свежими идеями продолжить работу на благо здоровья наших жителей с душой и вдохновением», – отметила вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

К участию в конференции привлечены профильные специалисты в области офтальмологии, терапии, кардиологии, организации здравоохранения. Доклады подготовили специалисты из Липецка, Москвы, Воронежа и Рязани. В них отражены такие темы, как комбинированная хирургия глаукомы и катаракты, современные подходы к лечению кератоэктазий, возможности «желтого» лазера в лечении диабетической ретинопатии.

В 2024 году государственному учреждению здравоохранения «Липецкий областной клинический центр» исполняется 70 лет. В последние годы офтальмология и кардиология являются приоритетными направлениями развития клинического центра. Единственный в регионе офтальмологический центр оснащен оборудованием экспертного класса, включает и консультативно-диагностическое отделение поликлиники, два отделения круглосуточного стационара и кабинет неотложной офтальмологической помощи. Центр хронической сердечной недостаточности работает с 2021 года. В поликлинике ведется диспансерное наблюдение пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Увеличиваются мощности стационара, приобретается новое диагностическое оборудование, специалисты федеральных центров регулярно проводят телемедицинские консультации и приезжают для отбора пациентов на более сложное хирургическое лечение.

«Областной клинический центр – одно из ведущих медучреждений региона, которое 70 лет стоит на страже здоровья липчан. Ровесник Липецкой области. Он был и остается хранителем традиций оказания высококачественной медицинской помощи. Но при этом здесь не только оказывают практическую помощь, но и совершенствуют методы лечения, укрепляют научную базу и развивают потенциал отечественной медицины», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.