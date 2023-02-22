Около 200 заявок поступило в Липецкий областной краеведческий музей от липчан, планирующих посетить экскурсии, посвященные Дню защитника Отечества. Школьники записываются целыми группами. Интерес проявляют и семьи, желающие провести выходные в познавательном формате.

Среди наиболее популярных экспозиций – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Выставка посвящена землякам-фронтовикам и труженикам тыла. На ней представлены личные вещи, документы, фотографии, письма. В зале можно увидеть подлинное оружие 40-х годов: трёхлинейную винтовку, пулемёт системы Дегтярёва, ракетные снаряды, миномёты, корпуса мин. Здесь же оформлены диорамы боев на территории нашего края. Также музейная программа предлагает экскурсии по залу «Русской доблести», подлинные экспонаты которого повествуют о вкладе уроженцев липецкой земли в создание военно-морского флота России, их роли в защите государства и прославлении русского оружия. «Длинные выходные позволят гражданам и отдохнуть, и провести время с семьей, и посвятить время культурно-образовательной программе. Липецкие учреждения традиционно подготовили множество тематических событий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в Липецком областном краеведческом музее, гости региона чаще всего интересуются экспозицией «Пётр Первый и Липецкий край» о роли государя в образовании Липецка и значении тех событий в истории страны. Эта выставка также будет доступна для посещения.