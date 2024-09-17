В Липецком областном краеведческом музее продолжается реализация нацпроекта «Культура. На техническое оснащение музей получил субсидию в размере 32,8 млн рублей. В течение всего года ведётся работа по закупке, наполнению, сборке и монтажу нового оборудования. Первые электронные этикетки и современные витрины уже в июле дополнили экспозиции «Старый город» и «Липецкая земля».

Кроме того,в музее в текущем году завершается модернизация выставочного пространства в 5 залах. Для посетителей уже работают три обновлённые экспозиции, в конце года запланировано открытие ещё двух. Это позволит оптимизировать музейные площадки и фондохранилище, создать комфортные условия для посетителей и дополнить экскурсии современными аудиогидами, интерактивными устройствами с технологией дополненной реальности.