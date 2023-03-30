Деятельность Липецкого областного штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» его руководитель Дмитрий Батищев сегодня представил депутатам на очередной 23-й сессии облсовета. В своем выступлении он отметил, что это работа огромной команды неравнодушных липчан, которые трудились практически круглосуточно.

Это врачи и учителя, строители и предприниматели, студенты и школьники, представители казачества и благотворительных фондов. Жителей региона объединило желание помогать мобилизованным и их семьям. Волонтеры собирали гуманитарные грузы, формировали индивидуальные посылки, отвечали на поступающие звонки горячей линии в колл-центре, дежурили у военкомата.

«Областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» создан сразу после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он обрабатывает заявки на выполнение адресной помощи семьям мобилизованных, проводит психологические консультации, обеспечивает сбор, фасовку и дальнейшую отправку гуманитарных грузов в места дислокации воинских формирований, способствует решению вопросов социальной адаптации, организует связь родственников и близких с военнослужащими, в том числе доставку писем. В целом отработано 4000 тысячи обращений и различных вопросов», – сказал Игорь Батищев.

Жители региона вместе с представителями штаба собрали и направили в воинские формирования, в которых проходят службу мобилизованные из Липецкой области, бронежилеты, квадрокоптеры, дизель-генераторы, отопительные печи, тепловые пушки, газовые плиты и баллоны. Также бойцам доставили строительные инструменты, бензопилы, спальные мешки, аптечки, рюкзаки, кнопочные телефоны, котелки, фонарики, теплые вещи и многое другое.

В ноябре 2022 года в регионе был создан координационный совет, объединяющий волонтеров. Сначала в него вошли 10 активных телеграм-сообществ, в которых состояли 30 тысяч неравнодушных горожан. «Сейчас в совет входят 23 сообщества, собравшие более 50 тысяч единомышленников. Общественники получают заявки от военнослужащих, о всех нуждах сообщают на еженедельных совещаниях координационного совета. На нужды СВО направлено 1,25 миллиарда рублей, Липецкая область собрала бойцам свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Эту работу обязательно продолжим», – подчеркнул на сессии Игорь Батищев. Благодаря постоянному взаимодействию бизнеса, власти и волонтеров для передовой закупается самое нужное, средства тратятся на оборудование, технику, медикаменты. Он добавил, что в регионе удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива и хранения гуманитарной помощи.

Вся работа по поддержке мобилизованных и их семей находится под личным контролем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Сегодня, когда российские воины самоотверженно сражаются с нацистами за мир на Донбассе, выступают за мир и справедливость, им очень нужна наша поддержка, – подчеркивает Игорь Артамонов. – Представители власти всех уровней, жители городов и районов вместе с волонтерами, медиками, предпринимателями и общественными организациями постоянно собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции. Вместе мы делаем все возможное для наших ребят и их родных, для нашей общей Победы».

Помощь региона получают не только на передовой. Липецкая область также восстанавливает Володарский район ДНР и помогает жителям возвращаться к мирной жизни. В подшефный муниципалитет отправлено уже несколько гуманитарных конвоев. Это спецтехника, автобусы, грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины. Кроме того, липецкие строители восстанавливают школы и детские сады, реконструируют инженерные сети, ремонтируют объекты теплоснабжения. Также отправляются школьные учебники, продукты и медикаменты.