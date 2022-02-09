Липецкий областной суд отменил решение Тербунского районного суда Липецкой области и постановил новое решение, которым отказал гражданину в иске к ООО «Тэко-Сервис» об обязании организовать прием платежей на территории Тербунского района Липецкой области наличными денежными средствами без взимания комиссии, взыскании компенсации морального вреда, штрафа.

Согласно материалам дела ООО «Тэко-Сервис» оказывает истцу услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Заявленные исковые требования истец обосновывал тем, что у него отсутствует возможность оплачивать оказываемые услуги наличными денежными средствами без комиссии на территории проживания в Тербунском районе, для этого ему надо ехать в город Елец (60 км.), где расположена касса ответчика, оплачивать услуги в безналичном порядке без комиссии он не имеет возможности ввиду отсутствия у него банковской карты и доступа в сеть Интернет.

Суд первой инстанции согласился с позицией истца, указав, что оплата коммунальных услуг должна предусматривать альтернативу в виде возможности внесения платы без комиссии наличными денежными средствами или безналичным путем. Поскольку альтернативным способом оплаты для истца является оплата наличными денежными средствами без комиссии в кассе ответчика, расположенной в г. Елец, что территориально удалено от места жительства истца, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении прав истца как потребителя услуги, поскольку он лишен права на оплату коммунальных платежей на территории Тербунского района Липецкой области наличными денежными средствами без комиссии.

С таким выводом суда первой инстанции не согласился суд апелляционной инстанции.

Отменяя решение суда, судебная коллегия указала, что оплата услуг ООО «Тэко-Сервис» истцом возможна: 1) наличными денежными средствами как с оплатой комиссии через платежных агентов ФГУП «Почта России» и ПАО «Сбербанк России», так и без взимания комиссии в кассу ООО «Теко-Сервис» в г. Елец; 2) безналичным способом без комиссии посредством переводов с помощью банковских карт через ПАО «Сбербанк России» и на сайте ООО «Теко-Сервис» .

Суд апелляционной инстанции также указал, что законодатель, предусматривая право потребителя по своему выбору оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами или в безналичной форме с использованием счетов в выбранных им банках или переводом денежных средств, не предусматривает обязанность ресурсоснабжающей организации обеспечить внесение платы наличными денежными средствами непосредственно в кассу исполнителя по месту жительства каждого потребителя.

Согласно пункту 63 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, за лицом, оказывающим коммунальную услугу, закреплено право на взимание платы с участием платежных агентов и банковских платежных агентов.

К этому же корреспондируют и разъяснения Федеральной антимонопольной службы, изложенные в письме от 27.09.2019 N АК/84598/19 «О правомерности взимания комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг», согласно которым законодательство Российской Федерации не содержит положений об обязанности ресурсоснабжающей организации обеспечивать безвозмездное оказание хозяйствующими субъектами (банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи) услуг по приему и перечислению денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, взимание ответчиком с потребителей услуги платы с помощью платежных агентов является правомерным.

В Правилах №354 (п.п. 148, 65) отсутствует указание на обязанность исполнителя организовывать в каждом муниципальном районе офис по приему от граждан наличных платежей без использования услуг платежных (банковских) агентов.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что права истца как потребителя отсутствием на территории Тербунского района кассы ответчика по приему наличных платежей без комиссии не нарушаются, поскольку ответчиком обеспечена предусмотренная законом альтернативная возможность внесения истцом платы как наличным способом: с уплатой комиссии через платежных агентов и без уплаты комиссии в кассу в г. Ельце, так и безналичным способом без комиссии путем перевода через банковские карты и на сайт ответчика.

Довод истца об отсутствии у него банковской карты и доступа в сеть Интернет свидетельствует о выбранном им способе оплаты оказанных ответчиком услуг без использования безналичного расчета и не может влечь ответственность ООО «Тэко-Сервис».