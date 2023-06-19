Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями внедрил лабораторную информационную систему (ЛИС) «Брегис. Лаборатория». Она обеспечивает не только автоматизацию всех этапов технологического процесса медицинской лаборатории (стандартную функциональность ЛИС), но и имеет специализированные модули и дополнительные возможности. Новое программное ядро создаст для сотрудников лаборатории максимально эффективное и удобное в работе информационное пространство.

Основные преимущества ЛИС «Брегис. Лаборатория»: минимизация ошибок, сокращение времени проведения исследований и формирование подробного отчета по их результатам, обеспечение единого информационного пространства для всех этапов процесса (проведение исследований, статистика, интеграция с внешними информационными системами). Говоря проще, результаты быстрее попадают к лечащим врачам и их можно посмотреть в динамике за несколько лет, чтобы назначить более эффективное лечение.

«Медучреждения региона получают современное оборудование, способствующее повышению качества оказываемых медицинских услуг населению. Это вклад в сохранение здоровья людей, их долголетие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.