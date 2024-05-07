Офтальмолог, руководитель Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская второй год побеждает в конкурсе «Лучший главный врач России». Его проводит Медицинское профессиональное агентство развития.

Наталья Полянская – врач в третьем поколении, выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Бурденко. Она – автор более 70 научных работ, имеет четыре патента на изобретения и степень доктора медицинских наук. Офтальмолог уже 13 лет специализируется на витреоретинальной хирургии: проводит сложнейшие операции на сетчатке глаза, возвращая пациентам зрение. Наталья Полянская приехала из Воронежа в Липецк в 2019 году по программе «Губернаторский миллион». Липецкий областной клинический центр возглавляет с 2022 года. На его базе работают не только отделения офтальмологии, но и кардиохирургии.

«По программе привлечения кадров нам удалось заполучить высококлассного специалиста, который смог вывести липецкую офтальмологию на новый уровень. Операции Натальи Константиновны, благодаря которым у пациентов восстанавливается зрение, свидетельствуют о профессионализме доктора», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.