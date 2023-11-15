Реконструкция «Октября» в Липецке идёт по графику. Рабочие уже отделывают стены, ставят противопожарные двери. В зрительном зале кипит работа. Будущий культурный центр посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Посмотрел, как проходит реконструкция, поручил уделить особое внимание контролю работ и обеспечению безопасности в будущем культурном пространстве.

Реконструкция здания проходит в рамках национального проекта «Культура». На объекте трудятся более 70 человек. В завершающей стадии работы по благоустройству территории.

«Октябрь» переделывают под многофункциональное культурное пространство. Помимо проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий здесь планируют организовывать семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии. На первом этаже расположат гардероб, помещения для занятий вокалом, гримёрные, зрительный зал на 644 места, конференц-зал, технические и вспомогательные помещения. На втором – буфет, место отдыха, информационный центр и административные помещения.

После реконструкции «Октябрь» сможет принимать более 700 посетителей одновременно. Здание будет доступно для маломобильных граждан – для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья здесь оборудуют просторные коридоры и дверные проёмы, парковочные места.

«У нас обновлённый театр Толстого, скоро откроется реконструированный «Октябрь». Это современные культурные пространства, которые нужны городу и интересны жителям. Появляется больше возможностей для творчества, отдыха, общения. С нетерпением ждём завершения работ», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Ожидается, что обновленный «Октябрь» откроется в 2024 году.