Практики и предложения Липецкого центра инжиниринга, как одни из лучших, лягут в основу общероссийской концепции поддержки производственных предприятий.

Региональный центр инжиниринга и кластерного развития входит в состав областного центра «Мой бизнес». С начала года центр инжиниринга поддержал 167 производственных предприятия. В числе наиболее востребованных услуг: создание технической и конструкторской документации, внедрение на производство CRM-систем и проведение исследований для получения сертификации и патентов.

Недавно центр инжиниринга вошел топ-10 центров поддержки производственных предприятий. Это позволило его сотрудникам пройти стажировку на площадке технопарка «Русский» Дальневосточного федерального университета. Главной темой обучения стало импортозамещение. К слову, в скором времени на базе центра «Мой бизнес» откроется Центр импортозамещения, основной задачей которого станет поиск и налаживание межрегионального и внутрирегионального сотрудничества промышленных компаний.

«В условиях санкционного давления особенно важно уделять внимание производственным предприятиям, способным заменить импорт на продукцию собственного производства. Приятно отметить, что работа по налаживанию новых партнерских связей, логистики, ведется очень активно», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.