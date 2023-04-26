Общественная палата Липецкой области представит опыт работы с наставниками на форуме «Сообщество-2023», который пройдет 1-2 июня в Воронеже. Акцент будет сделан на подготовке кадров, то есть наставников. Как отметила председатель Общественной палаты Липецкой области Елена Гончарова, в этом направлении в регионе накоплен успешный опыт, признанный на федеральном уровне.

«В Липецкой области институт наставничества развивается активно, распространяясь во всех сферах и отраслях. В рамках этой работы мы проводим форумы, тренинги, мастер-классы, деловые игры, отрабатываем навыки командной работы. Разработали цикл обучающих мероприятий и создали Кодекс этики наставника и наставляемого. Мы готовы поделиться нашими лучшими практиками с участниками форума», – пояснила Елена Гончарова.

Форум «Сообщество» – это открытая площадка для обсуждения, обмена опытом и взаимодействия гражданских активистов с представителями органов власти и бизнес-сообщества из разных регионов. За время своего существования форум проводился более чем в 40 городах, объединил почти 70 тысяч участников и более трех тысяч экспертов.

Воронеж в качестве места проведения форума выбран по результатам голосования членов совета Общественной палаты РФ. Традиционно форум «Сообщество» включает площадки по направлениям молодежная политика, общественный контроль, развитие добровольчества, благотворительность, культура, развитие бизнес-сообщества, ЗОЖ, межнациональные отношения, социальное предпринимательство, инклюзивная среда и образование.

«Общественные активисты в Липецкой области – это наши помощники во многих делах и начинаниях. Вместе с социально ориентированными некоммерческими организациями региональные органы власти реализуют множество проектов. Такое взаимодействие идет только на пользу обществу», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.