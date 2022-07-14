Доступность бесплатной юридической помощи и опыт регионов обсудили участники форума «Сообщество». Актуальность бесплатной юридической помощи с каждым годом растет. Уникальные региональные практики по построению системы бесплатной юридической помощи необходимо объединять, подключая к ним современные технологии. Работа в едином пространстве и взаимодействии – залог создания качественной и доступной системы оказания бесплатной юридической помощи на территории РФ. К таким выводам пришли участники круглого стола «Доступ к бесплатной правовой помощи: лучшие региональные практики».

Конституция РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. И в определенных законом случаях такая помощь оказывается бесплатно. Как правило, в отношении социально незащищенных категорий гражданах по ряду остросоциальных вопросов. Но запрос населения гораздо масштабнее – категории граждан, категории вопросов и даже категории субъектов, которые на сегодняшний день предоставляют бесплатную правовую помощь, шире предусмотренных на законодательном уровне.

Как оптимизировать такие правовые пробелы? В чем еще болевые точки роста системы бесплатной юридической помощи и как их можно разрешить? Член Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Алена Булгакова отметила, что будущее – за молодежным юридическим сообществом. Сегодня начинающие юристы стремятся внести свой вклад в правовую помощь населению, активно участвуют как в работе клиник, бюро, центров как в качестве стажеров и помощников адвокатов, так и в работе правозащитных НКО.

Как сообщила заместитель председателя комиссии Светлана Казаченок, важно развивать институт наставничества в этой сфере. «Если мы говорим о тех же юридических клиниках, законодательно не закреплено, что курировать деятельность специалиста или руководить клиникой может только научный сотрудника университета, который имеет практический опыт оказания юридической помощи. И если в системе оказания бесплатной юридической помощи существуют юридические клиники, мы должны обеспечить именно квалифицированную юридическую помощь и предъявлять в таком случае высокие требования и претензии не к молодым специалистам, а к их кураторам, чтобы клиент из-за ошибки не потерял возможность защитить свои права».

Однако, если вести речь об участии профессионального юридического сообщества, участие адвокатов осложняется тем, что действующая система не предусматривает простоты компенсации расходов адвокатов, из-за чего многие либо отказываются от такой работы, либо не включаются в статистику, консультируя граждан на общественных началах.

При этом статистика свидетельствует о наличии дополнительной проблемы – очевидного недостатка адвокатов, которые могут оказывать бесплатную правовую помощь в муниципальных районах. Об этом сообщил член комиссии Александр Терновцов.

Данная проблема тесно связана с другим вопросом — расширением категорий фактических участников системы бесплатной юридической помощи, которые в настоящий момент закрывают правовые пробелы, помогая неохваченным законом категориям граждан, расширяя географию присутствия правовой помощи в регионах, отметила Наталья Непочатых, член Общественной палаты Курской области.

«Главная проблема участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи — центров и клиник — отсутствие финансирования: из всех участников системы бесплатной юридической помощи оплата работы по правовой помощи населению РФ предусмотрена для адвокатов. Статус НКО открывает возможность привлечения финансирования через механизмы участия в грантовых конкурсах на реализацию правозащитных проектов. Однако, статистика и аналитика правозащитных проектов, получивших грантовую поддержку, показывает, что большая часть участников и исполнителей таких проектов – профессиональное юридическое сообщество: адвокаты, нотариусы, представители органов власти и ведомств, т.е. действующие участники системы бесплатной юридической помощи», — отметила Наталья Непочатых.

В качестве примера был приведен проект «Правомобиль», в рамках которого большая группа юристов — адвокаты, нотариусы, судебные приставы, прокуроры, сотрудники Росреестра, Управления Минюста, УМВД, налоговых служб, пенсионного фонда — вместе по определенному графику регулярно посещают населенные пункты для оказания правовых консультаций всем желающим. Проект стартовал в 2015 году на территории Курской области и сегодня реализуется как социальная франшиза на территории других субъектов РФ, а также Донецкой Народной Республик.

Но инициативы НКО хороши там, где не выстроена системная помощь, отмечает Александр Терновцов. Также он напомнил о еще одной проблеме проектов некоммерческих организаций: с уходом человека из организации существует угроза исчезновения самого общественного проекта. Такого точно не случится при формировании государственных юридических бюро с четко выстроенной системой работы. Но здесь существенно возрастают расходы государства на соответствующее финансирование, что может стать экономическим вызовом.

Тем не менее, представители регионов констатируют, что государственные юридические бюро постепенно создаются по всей стране при активном участии Министерства юстиции. Говоря об успешных региональных практиках, участники форума отметили Липецкую область, которая удачно вовлекает профессиональные юридические сообщества в оказание бесплатной правовой помощи

«У Липецкой области уникальный опыт и нетрадиционный подход: центры бесплатной правовой помощи созданы при двух самых серьезных профессиональных образованиях — адвокатской палате и нотариальной палате области. Это гарант получения качественной и квалифицированной правовой помощи», — отметил Александр Терновцов.

Кроме того, в Липецкой области можно получить квалифицированную бесплатную юридическую консультацию прямо в центре «Мои документы». Пилотный проект уже успешно запущен под эгидой правительства Липецкой области совместно с областными адвокатской и нотариальной палатами, региональным отделением Ассоциации юристов России и региональными правозащитными организациями. В центрах выделяются отдельные кабинеты, в которых по определенному графику проводят бесплатные консультации специалисты из вышеобозначенных профессиональных объединений и НКО, причем обратиться может любой гражданин, без ограничений по социальному статусу или категории вопроса.

«Запрос на оказание юридической помощи сформировался из большого количества обращений по правовым вопросам на платформу обратной связи «Развиваем Липецкую область вместе». Проект поддержали представители областной коллегии адвокатов, нотариальной палаты, Ассоциации юристов России, Государственной инспекции труда и Управления Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области. Теперь в МФЦ Липецка и Ельца жители получают квалифицированную юридическую поддержку по интересующим вопросам от специалистов. Юридические консультации очень востребованы», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Новым этапом развития системы бесплатной юридической помощи в Липецкой области стало состоявшее в рамках круглого стола подписание соглашения о сотрудничестве между всеми участниками и субъектами по оказанию правовой помощи региона: от Администрации до НКО.Важной точкой роста в совершенствовании системы бесплатной юридической помощи является обеспечение максимальной открытости и доступности информации о бесплатной юридической помощи. Население должно иметь возможность легко и беспрепятственно получить информацию об институтах, субъектах и возможностях получения правовой поддержки. Здесь эксперты видят работу в двух направлениях: максимальное информирование населения и создание удобных цифровых сервисов.

Еще одним стимулом развития системы может стать формирование рейтинга субъектов РФ в сфере бесплатной юридической помощи, где критериями станет количество субъектов, оказывающих правовую помощь (адвокатов, клиник, центров, бюро) и объем финансирования их деятельности.