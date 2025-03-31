Липецкий опыт поддержки местных производителей высоко оценили на всероссийском форуме «Выбирай своё»

Форум координаторов федерального партийного проекта «Выбирай своё», направленного на поддержку отечественных производителей, прошёл в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» в Москве с участием представителей бизнеса, государственных структур и общественных организаций. Центральным событием стала презентация проекта «Сделано в России», реализуемого совместно с Ассоциацией компаний розничной торговли и Ассоциацией компаний интернет-торговли. Благодаря проекту создаются специальные «российские полки» в торговых сетях и на онлайн-платформах. Участники инициативы охватывают больше 50% рынка розничной и 90% электронной торговли.

Как данная инициатива развивается в Липецкой области, рассказал директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес» Липецкой области), президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов. Проект в регионе реализуется по трём направлениям: «Сделано в России», «Покупай российское», «Жить и работать в России». Проводится активная работа с трудовыми династиями, победителями профессиональных конкурсов, лучшими в профессии и достойными звания «Человек труда». В приоритете использование продукции местных производителей в различных отраслях экономики Липецкой области. В рамках форума был отмечен положительный опыт реализации государственно-частного партнёрства Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес» по поддержке производственных и инновационных предприятий.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая ТПП.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не раз отмечал, что, поддерживая своих производителей, создается фундамент для устойчивого экономического развития и независимого будущего нашей страны. «К тому же отечественные производители чаще всего предлагают продукцию, адаптированную под особенности местного рынка, что может обеспечить более высокое качество и соответствие запросам», – подмечал губернатор.