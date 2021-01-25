Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов отмечает своё 25-летие. Юбилейный концерт в минувшие выходные состоялся в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Поздравить коллектив собрались зрители, представители органов власти, коллеги из филармонии и артисты из ряда российских регионов, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

За четверть века коллектив доказал, что русским народным инструментам подвластна абсолютно любая музыка – и бессмертная классика, и джазовые композиции, и современные произведения. Что артисты и продемонстрировали в юбилейном концерте. Музыка, соединяясь с тонко продуманным и искусно исполненным визуальным рядом, переносила зрителей то в кущу цветущих деревьев под Фантазию В. Куликова на тему народной песни «Липа вековая», то на арену испанского родео под Хабанеру Ж. Бизе из оперы «Кармен». Подлинным украшением концерта стали музыкальные поздравления солистов Елены Гришиной (гусли клавишные, Москва), Ольги Жигмитовой (меццо-сопрано, Бурятия), Анастасии Тюриной (балалайка, Тамбов).

Зрители услышали завораживающую премьеру – «Стон над пропастью». Из полной темноты, нарушаемой только фонариками над пюпитрами, из хаотичного движения музыкантов по сцене, из шумов и кажущегося случайным нагромождения звуков зазвучал чистый женский голос. Кто-то услышал в этом произведении музыку будущего, другие напротив посчитали возвращением к истокам. Но все сошлись во мнении, что исполнено гениально.

Нашлось место и очаровательным экспромтам, какие возможны только на концертах высококлассных коллективов: оркестр исполнил «Печатную машинку» Л. Андерсона, где Алексей Моргунов солировал на печатной машинке, Любовь Пличко – на рояле, а директор филармонии Юрий Лаврентьев играл на барабане. Зал отозвался восторженными аплодисментами. Следующий концерт Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов состоится в феврале.

«Музыка как никакое другое искусство объединяет нас для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять любым невзгодам. Люди разных национальностей легко понимают музыкальный язык, который передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава региона Игорь Артамонов.