Лучшие сотрудники отрасли овощеводства закрытого грунта получили награды на первой международной выставке-форуме производителей и участников рынка плодоовощной продукции Global Fresh Market: Vegetables & Fruits, которая была организована при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

За достигнутые высокие показатели и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области благодарность Минсельхоза России получила управляющий технолог рассадного отделения ООО «Овощи Черноземья» Татьяна Панюхина.

Она начала свою трудовую деятельность в агропромышленном комплексе области в 2009 году в СХПК «Тепличный» в должности овощевода. В 2017 году она пришла в ООО «Овощи Черноземья» Усманского района.

Татьяна принимала активное участие в запуске второй и третьей очередей тепличного комплекса, где после запуска, смогла выстроить производственный процесс согласно требованиям стандартов, предъявляемых к выращиванию овощей закрытого грунта. Блоки, которыми руководит Татьяна Панюхина, имеют высокие показатели по производительности и являются передовиками производства, перевыполняя поставленные планы.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами».

В области работают четыре крупных тепличных комплекса, в которых выращиваются томаты, огурцы и салат. На 7 ноября 2022 года в них получено 137,8 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Огурцов собрано 68,4 тысячи тонн, томатов – 68,6 тысяч тонн, причем 40 тысяч тонн из них выращено в ООО «Овощи Черноземья». Также получено 800 тонн салатов. По производству овощей закрытого грунта Липецкая область занимает первое место в стране.