Липецкий паралимпиец пообщался с Президентом

В Международный день людей с инвалидностью, проводимый под эгидой ООН, Президент РФ Владимир Путин пообщался с россиянами с ограничениями по здоровью, чтобы обсудить самые разные вопросы – от создания безбарьерной среды до образования и трудоустройства.

Открывая встречу, Владимир Путин выразил надежду, что и коллеги из Правительства, из регионов Российской Федерации будут участвовать в работе. Он напомнил, что принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки к Конституции закрепили положения, посвящённые социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации.

Одним из тех, кто задал вопрос президенту, стал 40-лений заслуженный мастер спорта России, многократный призер Чемпионата мира, Чемпион Европы по спортивному ориентированию Павел Шматов из Липецка. Он подключился к конференции с главой государства из нового комплекса «Энергия», открытого специально для областной спортивной адаптивной школы этим летом.

Павел Шматов поговорил о поддержке адаптивного спорта и спортшкол для людей с инвалидностью.

Обращаясь к президенту, он отметил, что в России 67 подобных учреждений, и в этом году на работу 42 из них на поддержку было выделено 100 миллионов рублей. Однако в последующие годы выделение средств на эти цели не предусмотрено.

«Хотел бы попросить вас продолжить оказывать им поддержку на федеральном уровне, предусмотрев финансирование в рамках программы «Доступная среда», – рассказал Павел Шматов.

Владимир Путин в ответ заметил, что подобные учреждения чрезвычайно важны, и в рамках программы доступная среда отдельно прописана необходимость уделить внимание физической культуре и спорту.

«Обязательно посмотрим, что происходит и с финансированием. Думаю, что возможность будет поддержать то направление, на которое вы обратили внимание, чрезвычайно важно, абсолютно с вами согласен,» – ответил президент.

Он также поинтересовался спортивными успехами Павла Шматова и попросил его подробней рассказать об успехах на соревнованиях. Очередную награду Павел привез с Кубка России по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в октябре, победив по итогам первого старта в дисциплине «точное ориентирование» и серебряным призером по итогам второго старта в дисциплине «спринт».

После включения Павел поделился впечатлениями от общения с президентом. По его словам, он был рад услышать многие ответы на важные вопросы, выразив надежду, что решения по ним примут. Среди таких тем и трудоустройство, и дополнительные образовательные возможности.

Диагноз Павла – несовершенный остеогенез – это генетическое заболевание, говоря простым языком, хрупкость костей. Его костные ткани настолько непрочные, что могут ломаться даже при небольшом воздействии. Но это совершенно не мешает Павлу заниматься не одним, а разными видами. Он мастер спорта международного класса (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), победитель и призер чемпионатов и первенств мира, Европы, России. С 14 лет Павел занимался гонками на колясках, участвовал в спартакиадах, три раза – в фестивале инвалидов-колясочников «Воробьёвы горы», где завоевал две серебряные медали – по гонкам на колясках и золото – по автоспорту. С 2007 он в спортивном ориентировании, специализация дисциплины – Трейл ориентирование. Среди его наград – медали чемпионатов мира и Европы, многочисленные призы Кубков и чемпионатов России. Кроме этого выступал в дисциплине «Танцы на колясках» спорта лиц с ПОДА. В 2010 году вместе со своей партнершей Ольгой Быковой Павел стал серебряным призером чемпионат России в латиноамериканской программе.