Федеральный финал программы «Мама-предприниматель» состоялся в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, где Липецкую область представляли сразу две участницы конкурса — Наталья Чистякова и Марина Самаева. В числе 33 претенденток на победу из 28 регионов страны они защищали свои бизнес-проекты перед экспертным жюри, в которое вошли заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Альфия Когогина и Наталия Полуянова, представители компаний-партнеров программы.

Марина Самаева представила проект по производству собственного бренда детской одежды «Перо сойки», а победительница регионального этапа «Мама-предприниматель — 2023» Наталья Чистякова показала развивающие игрушки из фетра. Проекты липчанок были отмечены «Российским экспортным центром». Как подчеркнула его генеральный директор Вероника Никишина, их бизнес-идеи несут в себе экспортный потенциал. В качестве награды они получили специальные инструменты для выхода на зарубежные рынки, а также были отмечены специальными сертификатами финалистов. Участниц поздравила Татьяна Илюшникова, которая отметила, что каждая из них — уже победительница.

После церемонии награждения Татьяна Илюшникова посетила павильон Липецкой области на выставке «Россия», где в эти дни проходила неделя Грязинского района. Она обсудила с представителями центра «Мой бизнес» Липецкой области эффективность проведения программы «Мама-предприниматель» и возросший интерес к участию в ней россиянок. Именно такие конкурсы призваны стимулировать женщин с детьми к ведению бизнеса. Уже сегодня, 12 декабря, на ВДНХ началась неделя Елецкого района.

«За 10 лет существования программы в ней приняли участие около 11 тысяч женщин. Они получили поддержку на 250 миллионов, 35 из которых — грантовые средства. Мы наращиваем трэки и возможности программы, в 2023 году в ней приняли участие более 3,5 тысячи женщин с более чем 5,5 тысячи детей», — отметила Татьяна Илюшникова. Федеральный проект «Мама-предприниматель» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.