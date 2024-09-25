Стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», организатором выступает Минпросвещения России. Участие принимают 30 руководителей общеобразовательных организаций из 22 регионов России. Липецкую область представляет директор инженерно-технологической школы № 27 Александр Мочалов.

Первый очный тур состоит из двух испытаний, которые пройдут с 24 по 29 сентября. «Траектория движения» – это публичный доклад о деятельности образовательной организации, «За и против» – дискуссия по вопросам, связанным с управленческой деятельностью директора. По итогам двух испытаний будут определены пять лауреатов.

Второй очный тур заключительного этапа пройдет в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Он объединит лауреатов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России», «Директор года России». Они примут участие в конкурсных испытаниях второго тура заключительного этапа: «Мастер-класс», «Брифинг», «Блицтурнир».

«Руководить образовательной организацией – непростая и очень ответственная задача. Эта работа подразумевает взаимодействие с коллективом, детьми, решение управленческих и экономических задач. Желаю удачи нашему конкурсанту. Уверен, что Александр Мочалов достойно представит наш регион», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.