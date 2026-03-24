Липецкий педагог Алла Волкова поддержала включение образовательных сайтов в «белый список»

Победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», заслуженный учитель Российской Федерации, учитель информатики и физики высшей квалификационной категории из Липецкой области Алла Волкова высказалась о важности включения образовательных сайтов и ресурсов в «белый список», гарантирующий их доступность даже при замедлении интернета.

По ее словам, эта мера крайне необходима для обеспечения непрерывного доступа учащихся к информации, особенно в регионах, где периодически возникают сложности с подключением.

«Безусловно, включение в “белый список” образовательных сайтов – очень важная мера. Однако следует отметить, что все школы Российской Федерации уже подключаются к проводному интернету в рамках единой системы передачи данных, и на этом этапе происходит определенная фильтрация. Тем не менее ко многим ресурсам доступ сохраняется, поэтому все образовательные ресурсы должны быть в этом списке. Кроме того, периодические отключения интернета в различных регионах, в частности в Липецкой области, создают определенные сложности для доступа учащихся к информации. Поэтому включение таких образовательных ресурсов в “белый список” для нас крайне необходимо», – подчеркнула Алла Волкова.

Ранее Министерство просвещения РФ направило в Минцифры предложение о включении перечня образовательных сайтов и ресурсов в «белый список», гарантирующий их доступность даже при замедлении интернета. Инициатива направлена на обеспечение непрерывного обучения школьников, педагогов и родителей.

Эксперты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» отмечают, что такое предложение – не просто техническая мера, но и создание надежной базы для всех участников образовательного процесса, которая обеспечивает непрерывный доступ к знаниям в любых условиях.

Президентская платформа уже в декабре 2025 года также была включена в рекомендуемый «белый список», предоставляя непрерывный доступ к знаниям через надежные цифровые инструменты. На сайте платформы также можно получить полезные навыки и компетенции: пройти онлайн-курсы по более чем десяти направлениям, например, лидерство, цифровая грамотность, анализ информации и эмоциональный интеллект.