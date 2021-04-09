Победителем конкурса методических разработок «Исследование окружающей среды с «Крисмас»» стала Юлия Тимонина, педагог Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. Ее материалы признаны лучшими в номинации «Методическая разработка для проведения занятия в дополнительном образовании».

Конкурс проходил в марте и объединил педагогов образовательных организаций всей страны – от Ленинградской области до Алтайского края.

Юлия Тимонина представила на суд жюри методическую разработку и видеозапись экологического практикума на тему «Вода мягкая и жесткая». В практикуме приняли участие школьники из объединения «Умназия» Центра «ЭкоМир», третьеклассники липецкой школы № 45, которые познакомились с понятием «жесткость воды». С помощью тест-комплектов «Крисмас+» они определили жесткость водопроводной, фильтрованной и талой воды, а также познакомились с влиянием жесткой воды на здоровье человека и бытовую технику.

Победители конкурса получат дипломы и подарочные сертификаты.