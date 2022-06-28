Минпросвещения России впервые проведет Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Липецкую область на конкурсе представит Вера Батракова — учитель русского языка и литературы гимназии №19 Липецка. Конкурс поможет выявлять и распространять инновационный педагогический опыт в преподавании родных языков и родных литератур. Он направлен на поддержку и поощрение учителей этих предметов.

Заключительный (федеральный) этап пройдет в два тура. В нем участвуют победители региональных конкурсов – по одному представителю от каждого субъекта России. С 8 по 20 августа состоится заочный тур федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Участники расскажут о себе в формате «Медиавизитка». С 11 по 18 сентября в Ставропольском крае пройдут два очных тура конкурса. Учителя родного языка и родной литературы продемонстрируют свою компетентность в «Методической мастерской» и профессиональные навыки на «Уроке», проведут «Классный час» и поделятся опытом на «Мастер-классе».

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.