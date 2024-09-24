Преподаватель роботетехники из липецкого «IT-куба» представляет регион на главном событии в сфере дополнительного образования – конкурсе «Сердце отдаю детям». Финальные испытания проходят в эти дни в столице Республики Башкортостан. Сюда приехали лучшие представители системы дополнительного образования страны. В Уфе 90 педагогов из 42 регионов России в течение трёх дней, с 24 по 26 сентября, будут бороться за звание абсолютного победителя

Участников ждут индивидуальные испытания и мастер-классы на тему самореализации и успешности. Александр Горяйнов продемонстрирует мастерство в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности». Имена победителей объявят 26 сентября.

«В Липецкой области есть не только несколько современных «IT-кубов», но и большая сеть центров «IT-bit», а также огромное количество «Точек роста», где школьники также могут изучать современные компьютерные технологии. Цифровые науки сейчас очень популярны и востребованы, и мы хотим, чтобы у липецких детей были все возможности их освоить. А нашему педагогу желаем удачи. Липецкие учителя всегда достойно представляют регион на профессиональных конкурсах самого высокого уровня», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.