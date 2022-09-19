Учитель русского языка и литературы гимназии №19 Липецка Вера Батракова стала лауреатом первого Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В нем приняли участие 69 педагогов из 68 регионов страны. В первом очном туре «Учитель-профессионал» участники продемонстрировали свое профессиональное мастерство на состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок». По итогам его лауреатами признаны учителя из 17 регионов. Во втором туре «Учитель-мастер» лауреаты проходили конкурсное испытание «Классный час». Он был посвященный теме «Популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации».

Вера Батракова отмечает, что придерживается принципа бережного отношения к ключевым чертам русского менталитета. Это стремление к справедливости, душевность, искренность, потребность в идеалах, соборность. На занятиях учитель уделяет особое внимание диалектологии, этимологии, фразеологии. Большой отклик педагог получает от своих учеников на уроках по культуре речи. Гимназисты сами выбирают темы дебатов, учатся искусству спора. Также учитель разработала внеурочный курс «Липецкая земля», рассказывающий детям в формате экскурсий о родном крае.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проводится в рамках Года культурного наследия народов России, который объявлен в 2022 году. Основная цель – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.