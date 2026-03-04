Липецкий педагог вошла в новый состав Совета по наставничеству Минпросвещения России

Директор школы №34 «GLOBAL» Липецка, призёр всероссийского конкурса «Директор года России – 2025» Ольга Клименко включена в новый Совет по наставничеству при Министерстве просвещения Российской Федерации. Решение было принято по итогам встречи Министра просвещения Сергея Кравцова с победителями и призёрами профессиональных конкурсов, наставниками и педагогами, удостоенными государственных наград. Мероприятие объединило 31 участника из разных регионов страны.

В ходе встречи Сергей Кравцов подчеркнул значимость наставничества как системного элемента образовательной политики и отметил, что все приглашённые войдут в состав нового совета. «Каждый из вас является наставником, и от каждого зависит будущее наших детей. Ваши идеи по развитию наставничества будут приняты», – обратился к участникам министр.

В формате открытой дискуссии эксперты обсудили актуальные вопросы образования: внедрение искусственного интеллекта, внеурочную деятельность, подготовку кадров, развитие наставничества на предприятиях и повышение престижа рабочих профессий.

«Уверен, что участие Ольги Клименко в работе Совета поможет тиражировать лучшие практики Липецкой области и внедрять новые стандарты воспитания и обучения. Мы продолжим поддерживать наших педагогов и создавать все условия для их профессионального роста. Ведь от их труда напрямую зависит, каким вырастет новое поколение липчан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.