Преподаватель экономики Липецкого металлургического колледжа Олеся Волкова вошла в топ-20 осеннего сезона проекта Банка России «Финтрек». Она посмотрела все вебинары проекта и успешно справилась с тестированием.

В итоге педагога наградили именным сертификатом и фирменным мерчем и организовали экскурсию по музейной экспозиции липецкого отделения Банка России.

«Финтрек» – онлайн-проект финансового просвещения, где топовые спикеры Банка России обсуждают с аудиторией финансовые темы. Проект ориентирован на школьников, студентов и взрослых, кому интересна тема финансов.

«Участие в «Финтреке» – с одной стороны, безграничный подарок для меня как преподавателя и ежедневного участника экономических отношений. Это возможность получить актуальные знания. Серия вебинаров была полезна и студентам, которые только открывают безграничный мир финансов. Особое впечатление произвело на нас занятие об искусственном интеллекте. Мы узнали, как ИИ будет трансформировать финансовый рынок», – рассказала Олеся Волкова.