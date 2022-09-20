Педагог Центра цифрового образования детей «IT-куб» Денис Коробейников представит Липецкую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Конкурс стартовал в Красноярске, в этом году в нем принимают участие 90 педагогов из 46 регионов России, а также ДНР.

Участники будут бороться за звание абсолютного победителя по девяти номинациям. Денис Коробейников выступит в номинации «Педагог-наставник в дополнительном образовании». В первом туре конкурсантам предстоит провести открытый мастер-класс и принять участие в импровизационном конкурсе, который нацелен на групповую командную деятельность.

«Педагогическое сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.

По итогам первого тура определят девять лауреатов конкурса – победителей в каждой номинации. Они продолжат участие во втором туре финала, где пройдут конкурсные испытания «Педагогическое многоборье» и «Высшая Лига дополнительного образования детей». Имя абсолютного победителя станет известно 23 сентября. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» организован Министерством просвещения Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования.