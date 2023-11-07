Открытие педагогического технопарка «Кванториум» состоялось в Липецком государственном педагогическом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Он будет носить имя ученого-педагога-новатора, основоположника «Липецкого опыта» Константина Александровича Москаленко. Педагогические технопарки «Кванториум» создаются по всей стране при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Кванториум» – база для проведения практических занятий со студентами, обучения их методикам и технологиям преподавания учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. Кроме студентов педагогического вуза целевой аудиторией «Кванториума» станут и учителя. На оснащенной современным оборудованием и средствами обучения базе будут проводиться курсы повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных организаций. Технопарк «Кванториум» ЛГПУ также будет прекрасной площадкой и для школьников региона, в том числе для учащихся профильных психолого-педагогических классов. Интерес абитуриентов к педагогическим профилям постоянно растет, в том числе и благодаря тому, что педуниверситет сегодня – это не только центр образования и культуры, но и технического развития, рассказали в вузе.

Пространство «Кванториума» включает лаборатории естественнонаучного и технологического профилей, а также медиалабораторию для подготовки презентационного контента и проведения вебинаров. Аудитории оснащены самым современным оборудованием – цифровыми микроскопами, физическими приборами, роботами-манипуляторами, УКФ-проекторами, 3D-принтерами, лазерами, мультимедийным оборудованием для видеостудии. Стартовала работа «Кванториума» ЛГПУ с методического семинара для педагогов центров «Точка роста», организованного в рамках реализации регионального Комплексного плана по развитию инфраструктуры национального проекта «Образование». С использованием оборудования «Кванториума» были проведены мастер-классы по физике, информатике, химии и технологии, в которых приняли участие около 100 учителей.