Липецкий педуниверситет победил в конкурсе Российского общества «Знание»

Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского стал победителем Всероссийского конкурса команд вузов Российского общества «Знание» в номинации «Патриотическое воспитание и единство народов России». Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия». В этом году конкурс собрал 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. Наградами отмечены 29 команд в восьми номинациях. Самой массовой по числу заявок стала номинация «Патриотическое воспитание и единство народов России». И именно в этой номинации победу одержала команда ЛГПУ.

В вузе отметили, что это не только признание усилий, но и подтверждение важности воспитания патриотизма и единства среди молодежи в условиях современного мира, когда вопросы национальной идентичности и сплоченности становятся особенно актуальными. «Мы считаем своим долгом воспитывать у студентов чувство гордости за свою страну и уважение к многообразию ее народов», – подчеркнули в ректорате ЛГПУ.

«Эта победа доказывает, что в Липецке готовят не просто учителей-предметников, а воспитателей и наставников, для которых важна не только карьера, а будущее страны», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.