День открытых дверей в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится 20 апреля. Начало в 11:00 по адресу: Липецк, улица Ленина, 42.

Абитуриентам расскажут о правилах поступления, возможностях и перспективах в педагогике, а также представят новые и уже существующие направления подготовки, современные лаборатории, уникальное оборудование, Технопарк, Исторический кванториум, лицей и колледж.

«Липецкий педагогический опыт не раз отмечался как передовой в стране. Наши учителя и сегодня предлагают инновации и актуальные решения в обучении и воспитании подрастающего поколения. Надеюсь, будущие липецкие педагоги тоже продолжат традицию быть в числе лучших», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.