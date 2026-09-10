Липецкий перинатальный центр получил медтехнику для спасения новорождённых

В областном перинатальном центре продолжается обновление материально-технической базы. В этом году учреждение получит 141 единицу современной медицинской техники. Основная часть уже введена в эксплуатацию.

Среди ключевых закупок – аппараты высокочастотной ИВЛ для новорождённых, трансформируемые инкубаторы интенсивной терапии, реанимационные системы и родовые кровати с электроприводом для мам. Новое оборудование позволяет выхаживать недоношенных малышей и повышать качество медицинской помощи.

Техника обновляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«За каждым новым аппаратом – чья-то спасённая жизнь, чья-то первая улыбка, чьи-то первые шаги. Стараемся сделать всё, чтобы мамы чувствовали себя спокойно, а малыши получали помощь с первых секунд. Ведь нет ничего важнее, чем знать: твой ребёнок в надёжных руках и будет жить», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём МАКС-канале.