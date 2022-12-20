С начала года региональный Пенсионный фонд перечислил семьям с детьми более 450 миллионов рублей выплат по мерам поддержки, которые раньше предоставлялись органами социальной защиты населения. Различные виды социального обеспечения получили порядка 10 тысяч семей в Липецкой области.

Переданные на администрирование ПФР меры поддержки назначаются по разным основаниям. Например, беременным женщинам, неработающим мамам с детьми в возрасте до 1,5 лет, детям призывников и другим. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, которые включают выплаты по беременности и родам, по рождению или усыновлению, а также по уходу за ребенком.

Так, неработающим родителям и опекунам детей до 1,5 лет Пенсионный фонд предоставил ежемесячное пособие по уходу на сумму более 405 миллионов рублей. Еще порядка 4 миллионов рублей перечислено беременным женам и детям призывников в виде единовременных и ежемесячных пособий. Неработающие мамы получили единовременную выплату при рождении или усыновлении ребенка на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг новые электронные сервисы. Они позволяют неработающим женщинам онлайн оформить ежемесячное пособие по беременности и родам, а родителям и опекунам – единовременную выплату при рождении ребенка. В большинстве случаев для оформления меры поддержки достаточно электронного заявления.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР и через Единый контакт-центр по бесплатному федеральному номеру 8-800-6000-000.