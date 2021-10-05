Известный липецкий писатель Анатолий Баюканский награждён Орденом Дружбы. Высокой государственной награды Анатолий Борисович удостоен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Анатолий Баюканский автор более ста книг. Его произведения изданы в Москве, Липецке, Воронеже, Южно-Сахалинске, в Киеве, в Варшаве, Минске. Некоторые из них переведены на корейский, арабский, украинский и польские языки. Общий тираж его произведений составил более миллиона экземпляров.

На его счету также несколько театральных постановок, вызвавших в своё время большой интерес у жителей области. Анатолий Баюканский – участник Великой Отечественной войны. Сейчас ему 95 лет. Писатель продолжает активно трудиться, ежегодно издавая свои произведения, сообщает региональное управление культуры и туризма.