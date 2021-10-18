22 октября в 11:00 в большом зале Липецкой областной научной библиотеки состоится литературный полдень «И след мой в мире есть», посвященный памяти И. А. Бунина. В день рождения писателя будет вручена областная литературная премия Бунина. В этом году ее обладателем стал поэт, прозаик и публицист, председатель регионального отделения Союза писателей России Андрей Новиков.

Областная премия имени И. А. Бунина присуждается один раз в два года за литературные произведения, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в развитие культурного наследия, традиций Липецкого края. На церемонии награждения для гостей выступят артисты Липецкой областной филармонии и театральной студии ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского.

В Липецкой области стартовал приём заявок на участие в литературной премии имени Ивана Бунина. Она присуждается один раз в два года, сообщает региональное управление культуры и туризма. «Липецкая земля богата культурными традициями и яркими деятелями искусства, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Такие творческие конкурсы необходимы для развития и сохранения творческого наследия, популяризации культуры».