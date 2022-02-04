Прозаик Александр Пономарев стал победителем Всероссийского литературного конкурса имени Валерия Чкалова, завоевав первое место в номинации «Художественное произведение о летчиках». Церемония награждения состоялась в Центральном военно-историческом музее Министерства обороны России, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Александр Пономарев представил на конкурс свою книгу «Прозрачное небо Сирии» о Герое России Олеге Пешкове. Липчанин рассказал о действующем в Липецке авиацентре имени Валерия Чкалова и о названных в Липецке в честь летчиков улицах. Кстати, Герой Советского Союза Валерий Чкалов также связан с Липецком, он проходил здесь переподготовку в 1934 году.

Диплом победителя, почетную грамоту Командующего ВКС России и ценный приз – бюст Чкалова – липчанину вручили дочь прославленного летчика Ольга Чкалова, представитель кинокомпании «Флагман» Дмитрий Тураруев и заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Леонид Баляснин. Конкурс проводился Российским Союзом писателей при поддержке Министерства обороны России.

Александр Анатольевич Пономарев родился в 1969 году в городе Липецке. Окончил филологический факультет Липецкого государственного педагогического института, Республиканский институт работников МВД России по специальности «практическая психология». Служил в органах внутренних дел РФ. Подполковник милиции в отставке. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе.

Прозаик, драматург. Публиковался в журналах «Подъём», «Луч», «Пролог» и многих других изданиях России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии, США, Греции, Приднестровья, ЛНР, Новой Зеландии. Автор семи книг прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея» (2015), «Бабкины сказки – Дедкины подсказки» (2015), «Охота на призрака» (2015), «Прозрачное небо Сирии» (2019), «Наш принцип» (2019).

Лауреат национальных и международных литературных конкурсов. Член Союза писателей России (2011), член-корреспондент Крымской литературной Академии (2012), член Академии российской литературы (2017), Русского географического общества (2018).

На фото: Александр Пономарев с Игорем Чкаловым, правнуком легендарного советского летчика-испытателя, комбрига, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова.