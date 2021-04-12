Золото чемпионата России завоевал на проходивших в Казани соревнованиях липецкий пловец Вадим Клименищев. Он стал первым на дистанции 100 м баттерфляем. Этот результат позволил воспитаннику тренера Ольги Кумановской отобраться на первенство Европы и мира.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.