В регионе

Липецкий пловец выиграл золото чемпионата России

5 часов назад
46 посмотрели

Читайте нас в

Золото чемпионата России завоевал на проходивших в Казани соревнованиях липецкий пловец Вадим Клименищев. Он стал первым на дистанции 100 м баттерфляем. Этот результат позволил воспитаннику тренера Ольги Кумановской отобраться на первенство Европы и мира.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments