Финал V летней Спартакиады молодежи России по плаванию стартовал в Астрахани. Наш регион на соревнованиях представляет воспитанник спортшколы олимпийского резерва Липецкой области, мастер спорта Вадим Клименищев. В первый день соревнований на своей «коронной» дистанции 200 метров стилем баттерфляй наш пловец одержал уверенную победу. Ольга Кумановская получила награду как тренер победителя финала Спартакиады.

Десять дней назад 17-летний Вадим Клименищев успешно выступил на молодtжном первенстве Европы в Италии. Он завоевал бронзовую медаль в финальном заплыве на 200 метров баттерфляем и серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.