Липецкий полумарафон объединил несколько тысяч участников

Почти 4000 человек приняли участие в Восьмом Липецком полумарафоне – этапе всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, который прошел 23 мая в областном центре.

Дистанции проходили по Зеленому острову, Нижнему парку и в районе набережной. Стартов было несколько: на 1, 5, 10 и 21,1 километра. Некоторые участники вышли на несколько дистанций и за каждую получили памятную медаль. В честь объявленного в стране Года единства народов России был организован аутентичный Забег в кокошниках. Участникам предложили преодолеть дистанцию в километр в головных уборах, украшенных в стилистике разных народов.

«Традиционно Липецкий полумарафон – это праздник спорта, праздник бега. А еще это возможность почувствовать себя частью огромного сообщества единомышленников, которые выбрали быть активными и заряжают своим примером всех вокруг», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.