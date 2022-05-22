Четвёртый Липецкий полумарафон состоялся в областном центре. Он проводится с 2019 года по инициативе главы региона Игоря Артамонова.

«Липецкий полумарафон стал хорошей традицией. С каждым разом участников всё больше, география спортсменов всё шире. Это радует и доказывает, что такие события мотивируют людей вести здоровый образ жизни», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году в полумарафоне приняли участие почти три тысячи любителей бега. Атлеты приехали из разных российских регионов и представили в общей сложности 121 город. Ведущим по традиции стал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Участники преодолели несколько дистанций – от 500 метров до 21 километра. Среди вышедших на старт были бегуны разного возраста, самому младшему – шесть месяцев, самому старшему – 82 года.

Традиционно начали с карнавального забега, затем на старт вышли спортсмены с особенностями здоровья, после прошли старты на 5, 10 и 21 километр. Особенностью этого полумарафона стал забег выпускников, который теперь будет традиционным.