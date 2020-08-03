Липецкий полумарафон стал уже третьим для нашего земляка

2 августа 2020 г. сразу в нескольких десятках городов нашей страны прошел Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Синхронный старт дали в 80 городах России. В том числе и в Липецке.

Стать участниками этого посчастливилось и жителям Добринского района. Наш земляк Игорь Фомин из Плавицы преодолел дистанцию 10 км в числе первых. Для 58-летнего любителя здорового образа жизни это уже третий подобный старт. Надо сказать, что Игорь улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом, с чем мы его и поздравляем!

Все финишировавшие получили памятную медаль об участие в забеге, а также заряд бодрости и позитива!