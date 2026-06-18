Липецкий приют возьмет на передержку питомцев участников СВО

Липецкий приют «Территория спасения» возьмет на передержку питомцев участников СВО в рамках проекта Фронтовая опека», который получил поддержку Фонда президентских грантов — почти 5 миллионов рублей.

Проект поможет 50 животным, чьи владельцы находятся «за лентой». Приют также примет кошек и собак из семей участников спецоперации, если те не могут обеспечить уход.

Председатель организации Екатерина Бильбао отмечает, что потребность в такой помощи возникла давно. приют справлялся своими силами, но просьб о передержке стало слишком много.

В приюте питомцев ждут новые вольеры и утепленные будки, площадка для выгула и тренировок, работа с кинологами и зоопсихологами, регулярные фото– и видеоотчёты для хозяев.

«Поддержка наших героев — это не громкие слова, а системная работа, которую мы выстраиваем шаг за шагом. Важно, что к этой работе присоединяются всё больше организаций разных уровней», — отмечает губернатор Липецкой области Игоря Артамонова.